Depremden etkilenen Şanlıurfa'daki binanın çöküş anı anbean kayda alındı

Türkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde korkunç bir deprem yaşandı.

Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.

Büyük depremde ölü sayısı şu ana dek toplamda 284'e ulaşırken, yaralı sayısı 2 bin 323'e çıktı. Kentlerde bin 710 bina ise yıkıldı.

Farklı şehirlerden yardım ekipleri yola çıkarken, arama kurtarma çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Bir diğer yandan, yalnızca Şanlıurfa'da 18 kişinin can verdiği, 200 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Binanın çöktüğü anlar anbean kaydedildi

Deprem bölgelerinden korkutan görüntüler ortaya çıkarken, Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın artçı sarsıntılar nedeniyle çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

Bir binanın çöküş anı anbean kaydedilirlen, vatandaşların endişeli sesleri de duyuldu.

İşte o anlar...