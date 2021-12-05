Denizli'de Deprem!

Denizli'ye bağlı Sarayköy İlçesi'nde bu gece saat 22.15'de bir sarsıntı yaşandı. Açıklanan verilere göre depremin merkez üssü, Sarayköy Kabaağaç, olarak açıklanırken büyüklüğü ise 2.9 olarak bildirildi. Deprem yeryüzüne sadece 2 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı Sarayköy, Aydın'ın Buharkent İlçesi ve Denizli merkezde de hafif de olsa hissedildi.İHA



