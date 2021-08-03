Datça'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Saat 15.38'te Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında, saat 15.38'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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