Datça'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Saat 15.38'te Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 03.08.2021, 16:39
Datça'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında, saat 15.38'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, deprem yerin 7,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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