Datça'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında, saat 15.38'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, deprem yerin 7,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.