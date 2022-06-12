Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarına başladık

WanHaber - Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'da akşam saatlerinde meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu. Vanlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına başlandığını duyurdu. İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sahada olduğunu belirten Kurum, "Van Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun." paylaşımında bulundu.