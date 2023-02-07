Bakan Koca: 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgede hava koşulları son derece zorllu. Bu nedenle kurtarma ekipleri depremden zarar gören merkezlere büyük emeklerle ulaşabildiler. Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik. Hatay'da enkazdan kurtarılanların sayısı 1846 kişi oldu.

Yarın ekip sayımızı iki katına yükseltmiş olacağız.

Hatay 1647 vefat, Kahramnamaraş 1243 vefat, Gaziantep 504 vefat, Şanlıurfa 127 vefat, Diyarbakır 120 vefat, Adana 167 vefat, Adıyaman 896 vefat, Malatya 201 vefat, Osmaniye 502 vefat, Kilis 22 vefat, Elazığ 5 vefat. Toplamda ne yazı ki 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 bin 777 yaralımız var."

Vefat sayısı 5 bin 434'e çıktı

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda günün ilk ışıkları ile birlikte hız kazanan çalışmalarda saatler ilerledikçe bilanço da artıyor.

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti.

31 bin 777 yaralı

31 bin 777 vatandaşımızın yaralı olarak kurtarıldığı depremde son verilere göre 5 bin 755 bina yıkıldı.