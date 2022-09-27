Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre Ardahan'da 5 büyüklüğüne deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbar gelmediğini belirtti.

Deprem 27.09.2022, 17:33
Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olarak belirlendi. 5.0 büyüklüğündeki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada henüz olumsuz bir ihbarin gelmediğini bildirdi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurduğu ilk açıklamanın ardından büyüklüğü 5 olarak güncelledi. 

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