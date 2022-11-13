Ahlat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
Bitlis’in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 15.58 sıralarında merkez üssü Ahlat ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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