Afganistan'da 6.1 şiddetinde deprem: En az 255 ölü

Afganistan'da dün gece yerel saatle 01.24'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

En az 255 kişi hayatını kaybetti

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle 255 kişi yaşamını yitirdi.

119 milyon kişi hissetti

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise yaptığı açıklamada depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan’da 119 milyon kişi tarafından hissedildiği duyuruldu.

Taliban: Onlarca ev yıkıldı

Taliban'dan yapılan açıklamada, "Paktika ilinin dört ilçesinde şiddetli deprem meydana geldi. Yüzlerce vatandaşımız öldü ve yaralandı. Onlarca ev yıkıldı."

Ölü sayısı artabilir

Host ve Nangarhar bölgesinde de ölüm ve hasar meydana geldiği belirtildi fakat bölgede incelemelerin devam ettiği ve kapsamlı bir açıklamanın ise daha sonra yapılacağı duyuruldu.

İkinci depremi yaşadılar

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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