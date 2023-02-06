AFAD Kahramanmaraş depreminin büyüklüğünü güncelledi: 7.7
AFAD 4.17'de yaşanan depreme ilişkin bilgiyi güncellerken depremin büyüklüğü 7.4'ten 7.7 olarak kayıtlara geçti.
AFAD Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin bilgileri güncelledi.
Kahramanmaraş merkezli 4.7'de meydana gelen depremin şiddeti 7.4 olarak bildirilmişti.
AFAD, deprem şiddetini 7.7 olarak düzeltti.
Ayrıntılar geliyor...
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