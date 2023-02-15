AFAD açıkladı! Şu ana kadar 3 bin 858 artçı deprem yaşandı

Deprem bölgesinde yaşanan artçı sarsıntıları olağan dışı bir durum olarak nitelendiren Orhan Tatar, artçı sarsıntıların binaları yıkabileceğini söyledi.

Deprem 15.02.2023, 23:44
AFAD açıkladı! Şu ana kadar 3 bin 858 artçı deprem yaşandı

Türkiye tarihinin en büyük felaketini yaşıyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkım büyük oldu.

Adana, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'in içinde bulunduğu 10 ilde, on binlerce bina yıkıldı.

Çoğu ilde arama kurtarma çalışmaları sona ererken, binalarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremle ilgili yaptığı açıklamasında artçı sarsıntıların devam ettiğini ve kesinlikle hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

"3 bin 858 artçı deprem yaşandı"
İki büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılara ilişkin konuşan Orhan Tutar, şu ana kadar deprem bölgesinde 3 bin 858 artçı depremin yaşandığını söyledi.

"İzmir ve Düzce depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz"
"Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız." diyen Orhan Tatar şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam. Şu anda bile bu artçı sayıların 3 bin 900'ün üzerine çıktığını söyleyebiliriz. 3 ile 4 büyüklüğündeki artçıların sayısı bin 253. 4 ile 5 arası büyüklükteki artçıların sayısı 394 kabaca 400 tane. Bu hemen hemen her 10-15 dakikada hissedilecek bir depremin yaşandığını gösteriyor. 5 ile 6 arasındaki büyüklüğündeki artçıların sayısı 38. Bundan üç ay önce meydana gelen İzmir depreminin büyüklüğü 4.9, Düzce depremini 5 büyüklüğündeydi. Çok sayıda İzmir ve Düzce depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz. Bu deprem bölgede yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanda doğrudan etki yaratmış durumda. Bu deprem ülkemizin her yerinde hissedilen bir deprem.

"Artçı sarsıntılar binaları yıkabilir"
Artçı sarsıntıların devam ettiğini kaydeden Tatar şöyle konuştu:

Halen bölgede çok sayıda yıkılmamış ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalar var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durması önem taşıyor. 4 ve 5 üzerindeki artçılar sonrasında yıkılmamış olan binalarda da yıkımlar meydana gelebilir.

Ensonhaber

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