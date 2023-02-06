10 ili etkileyen depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çok sayıda ilden de hissedilen deprem 30 saniyeden fazla sürdü. Sarsıntı Maraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi.

76 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Afad tarafında yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi.

ARTÇILAR YAŞANIYOR

Öte yandan depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi. Ekiplerin yıkım yaşanan bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

DEPREM BÖLGELERİNE DOĞAL GAZ AKIŞI DURDURULDU

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Genel Müdürlüğü'nden (BOTAŞ) yapılan açıklamada, deprem sonrası teyakkuza geçildiği, gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi; "Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir."

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