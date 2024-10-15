Türkiye geneli eş zamanlı su ürünleri denetimleri kapsamında, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde ve yol güzergâhında denetimler devam ediyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından karaya çıkış yerlerinde ve teknelerde yapılan denetimlerde Van Balığı'nın boyunun uzadığı görülürken, göldeki balık sayısında da ciddi artış olduğu gözlemlendi. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan Van Balığı, bu yıl yağışların bol olması ve avlanması yasadığı döneminde denetimlerin sıkı bir şekilde uygulanması sonrası hem boyunda hem de sayılarında artış olduğu görüldü.

Toptan ve perakende satış yerlerinde yapılan denetimlerde deniz balıklarının asgari boyun üzerinde olduğu görülürken, yapılan denetimlerde balık stoklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve gelecek nesillerin su ürünlerinden mahrum bırakılmaması amaçlanıyor. Bu amaçla Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, yol kontrol noktalarında ve su ürünleri perakende satış yerlerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan Van Balığı, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara göç ederek, neslinin devamını sağlamak için üremesini gerçekleştiriyor. Bu yılda 15 Temmuz itibariyle Van Balığı av yasağının sona ermesiyle balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göl ile buluşturmuştu. Son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda alınan tedbirler sayesinde Van Balığı'nın hem boyu uzadı hem ağırlığı arttı. Yapılan denetimler sonrası gölde balık sayılarının da ciddi oranda arttığı tespit edildi.

VAN BALIĞI

Uçan Balık Van Balığı, Van Denizi'nin tuzlu-sodalı sularında yaşayabilen tek canlı türüdür. Adında kefal bulunmasına rağmen, sazangillerin bir üyesidir. Dünyada sadece bu kapalı havzada bulunmaktadır. 20 cm boya ve 80-90 gram ağırlığa sahiptir. Torpil görünümünde vücudu parlak gümüş renkli pullarla kaplıdır. Kış aylarında gölün 75 m derinliklerine kadar inebilirken, yaz aylarında 10-15 m derinliklerde beslenmeyi tercih eder. Eşsiz Bir Yaşam Döngüsü Uçan Balık Van Balığı, her yıl büyük sürüler halinde göç eder.

Çünkü Van Denizi'nin tuzlu-sodalı suları üremesine imkân vermez. Akarsuların sıcaklıkları 13 dereceyi bulduğu zaman balık derelere girer ve yumurtasını bıraktıktan sonra tekrar göle döner. Bu eşsiz yaşam döngüsü her yıl Nisan'da başlayıp Temmuz'a kadar devam eder. İncili Kefali bu yolculukta akarsuya karşı büyük bir mücadele verir. Şelaleri uçarak aşar. Yurtiçi ve yurtdışından binlerce insan bu büyülü yolculuğa tanıklık etmek için Van'a akın etmektedir. Geleceği Güvence Altında Van Balığı'nın göç mevsimi, aynı zamanda balıkların avlanma karşısındaki en çaresiz zamanlarıdır.

Nehirlerin sığ sularına yığılan balık sürülerinin kolay avlanabilirliği, kaçak avcılara cazip gelmektedir. Kaçak avlanmayla mücadele kapsamında balıkların üremek için çıktıkları göç yolculuğunda 75 günlük avlanma yasağı sıkı bir şekilde denetlenmekedir. Alınan tedbirlerle kıyı çevresinde bilinçli balıkçılık yapılması sağlanmıştır. Van Balığı'nın geleceği güvence altındadır. Geleneksel hale gelen Uçan Balık Festivali her yıl Haziranın ilk haftasında Erciş İlçesindeki Deliçay suyu kenarında bir karnaval havasında kutlanmaktadır.

Kalori Deposu Van Balığı'nın eti beyaz ve lezzetlidir. Diğer balıklarda ortalama 15-20 olan kalori miktarı Van Balığında 28 ila 45 kaloriye kadar çıkmaktadır. Az kılçıklıdır. Kurutulmuş olarak tandırda ve yağda pişirilmiş havyarı başta olmak üzere yöre halkı tarafından pek çok şekilde tüketilmektedir. Uçan Balık Van Balığı, Van'ın doğal, kültürel ve ekonomik değerlerinden biridir. Yöre halkından binlerce insan, geçimini Van Balığı avcılığıyla sağlamaktadır.