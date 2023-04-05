14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesi Ankara kulisleri hareketlendi. Aday temayül, teşkilat lalep ve mülakat sürecini tamamlayan partilerde listeler tamamlanmaya başladı. Van'daki en güçlü 2 partiden biri olan AK Parti'de de süreç neredeyse tamamlandı. Demografik yapıya göre belirlenecek olan aday sürecinde sona gelindi. 81 listelerinin neredeyse yarısından fazlası tamamlanırken, her kent için 1. ve 2. sıra aday arayışları da Cuma gününe kadar tamamlanacak.

2011 Van depreminden sonra yoğun göç alan Van'da dengeler değişti. Van'da yaşayan bir çok isim kenti terkederken, Hakkari, Yüksekova ve Şırnnak tarafından da Van'a ciddi bir göç başladı. Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 120 binden fazla göç alan Van'da, seçim dengeleri de değişti. Siyasi partilerin aday belirleme sürecinde bu hususuda oldukça dikkat ediyor.

Van'da AK Parti milletvekili aday adayları içerisinde bu dengeyi en iyi yakalayabilecek isim ise Arb. Av. Cihan Saydaş. Aslen Hakkari doğumlu olan Saydaş, Pinyanişi Aşireti'ne mensup. Geçmişten beri AK Parti'nin çeşitli kademelerinde yer alan Saydaş ailesi, kentte HDP'ye gitmesi planlanan oyları AK Parti'ye çekebilecek bir aile. Kentteki büyük şirket ve grupların avukatlık görevini yürüten Cihan Saydaş, aynı zamanda kentteki STK'larda da aktif görev yapıyor. 3. Sınıf noterlik belgesi de bulunan Saydaş, hakemlik unvanına da sahiptir.