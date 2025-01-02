DEM Parti'den yapılan açıklamada, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, Meclis'te temsil edilen partilerle görüşme turuna başladığı belirtildi. Heyetin, İmralı'daki görüşme sonrası ilk olarak DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdiği belirtilerek, "Kürt siyasetçi Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir.

Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir. İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır" denildi.