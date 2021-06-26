Muhammed Taha Beyhan

Esselamun Aleyküm...

Malum vatandaş videolarını paylaşıyor..

Paylaştıkça ise atıfta bulunulan gazeteci kardeşler ise gün aşırı Youtube üzzerinden açıklama yapıyorlar..

Küçük kardeş ise geçenlerde Youtube kanalında açıklamalar yapıyordu..

Dinledim, dinledikçe ise ilgim arttı..

Küçük kardeşin söylediği bir cümle ise oldukça dikkatimi çekti..

Malum şahısın kızlarım var okula gidiyor demesi üzerine konuyu açtı..

Benimde çocuklarım var onları düşünmen lazımdı diye sitem etti..

Ve o an Youtube videosunu kapattım..

2019 Yılı Eylül ayında yayınladığı yazı geldi aklıma..

O yazı ise bize yeni Ömerler lazım diye başlıyordu..

Bahsi geçen yazıda ise 3 dönem bakanlık yapan Hüseyin Çelik beyden bahsediyordu..

Kendisinin CHP'ye bizim parti dediğini ileri sürüyordu..

Dostlar ben Hüseyin beyi çok iyi tanıyorum..

Kendisinin geldiği geleneği çok iyi biliyorum..

Hangi partiden gençlik kolları başkanlığı yaptığını biliyorum..

Hangi parti ile siyasete başladığını biliyorum..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Öğretim Üyesi iken yaşadığı sıkıntıları biliyorum..

Böyle bir çizgide olan biriyle ilgili ithamlarda bulunurken hiç düşünmedin mi..

Bir memleketin başarılarına şahit olduğu Bakan hakkında yazarken hiç düşünmedin mi?

Şimdi soruyorum küçük kardeşe;

Sen bu yazıyı yazarken Sayın Çelik'in çocuklarını düşünmedin mi ?