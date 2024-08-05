Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündemi de bu olacak.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesi, İran ve İsrail arasındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon iyice yükseldi.

Kabine toplantısında soykırımcı Binyamin Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak.

Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.

EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek.

Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.