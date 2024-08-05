Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Instagram’a getirdiği erişim yasağı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sosyal medya platformlarını "mafya gibi davranmakla" suçladı ve "dijital faşizm"le karşı karşıya olduklarını belirtti.

Instagram’a Erişim Yasağı ve Tepkiler

Instagram’a getirilen erişim yasağına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bu platformlarda milletimizin inancına hakaret ediliyor," diyerek sert eleştirilerde bulundu. Pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen İnsan Hakları Eğitim Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı, sosyal medya platformlarının "militanlaştığını" ifade etti ve Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Dijital Faşizm ve Sosyal Medya Mafyası

Erdoğan, "Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül bile edemeyen bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini teşvik eden bu şirketler, Filistin halkına adeta savaş açmış durumda," ifadelerini kullandı. Ayrıca, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin bu platformlarda serbestçe hareket ettiğini belirtti.

BTK’nın Erişim Yasağı ve Gerekçeleri

BTK, popüler sosyal medya uygulaması Instagram’a cuma sabahı itibarıyla erişim yasağı getirdi. BTK’nın açıklamasında, platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. "Katalog suçlar" arasında "soykırım suçu," "çocuğa karşı cinsel istismar," "intihara sevk etme" ve "Atatürk’e hakaret" gibi maddeler yer alıyor.

Görüşmeler ve İstatistikler

Erdoğan’ın açıklamasının öncesinde, Türk yetkililer Meta yetkilileri ile Instagram yasağını görüşmek üzere bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldığını belirtti.

Şubat 2024 itibarıyla Türkiye’de 58 milyona yakın Instagram kullanıcısı bulunuyor ve bu, Türkiye’yi dünyada en çok Instagram kullanıcısına sahip beşinci ülke yapıyor.