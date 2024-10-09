Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pazartesi günü rahmetli Erbakan Hocamızın yol ve dava arkadaşı, milli görüş hareketinin çınarlarında Recai Kutan ağabeyi de rahmetle yad ediyorum. Recai Kutan her zaman hayırla anılacaktır. Rabbim kendisini cennetiyle müşerref eylesin.

Dün 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümüydü. İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'ye ve arkadaşlarına yapılanları değil üzerinden 10 yıl 100 yıl geçse de unutamayız. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar hak ettikleri cezaya çarptırıldı.

Demokratik siyasette asla şiddete ve teröre asla yer olmadığının herkesin anlaması gerekiyor. Sırtını dağa yansıyan terör siyasetine asla ve asla yer yoktur. Kobani olaylarının hukuki açıdan hesabı sorulmuştur.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI TAKDİRLE KARŞILIYOR, ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ

Biz yeni yasama yılında siyasette farklı bir üslup ve söylem görmek istiyoruz. Milletin faydasına olacak her konuda diyalogdan kaçınmayız. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşılıyor, çok kıymetli buluyoruz.

İSRAİL BİR SİYONİST TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Vaadedilmiş topraklar hayalinin varacağı yer, büyük bir hüsran, hezimet olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın, İsrail bir siyonist terör örgütüdür. Ne pahasına olursa olsun bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına müsade etmeyeceğiz.

"CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Seri suç işleyenlerin tutuklanmasını kolaylaştıracak adımlar atılacak. Cezasızlık algısını, toplumun güvenlik ve adalet kaygılarını ortadan kaldırmak boynumuzun borcudur. İstanbul Sözleşmesinden çekilmemizin kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır.