Kritik görüşmede, bölgesel siyasi gelişmeler ve iş birliği imkanları tek taraflı olarak yatırıldı ve aralarındaki potansiyeller hedeflendi.

Yüksek Düzeyde Temsil

Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bu önemli görüşmede yer alarak destek verdiler.