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WanHaber - ÖZEL

Tuşba Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumdan ihale alan Azad Gülengül’ün, birden fazla maaş aldığı ortaya çıktı. Tuşba Belediyesi’nde başkan yardımcılığı maaşı ve encümenlik maaşı alan Gülengül’ün aynı zamanda belediyenin iştiraklerinden biri olan Van Tuşba Kent Hizmetleri Anonim Şirketi’nden de huzur hakkı adı altında yönetici maaşı aldığı ortaya çıktı.

Tuşba Belediyesi’nin kara kutusu olarak bilinen Gülengül’ün, belediyede yapılan birçok ihalede parmağının olduğu da gelen iddialar arasında.