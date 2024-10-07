İzmir Havalimanı'nda Kaçak Altın Operasyonu

Yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda, bu kadınların ve onları karşılamaya gelen iki aracın durdurulmasıyla başlayan süreç, şok edici detaylarla devam etti.

Cerrahi Müdahale ile Ele Geçirilen Altınlar

Operasyonda, yolcular üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 166 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirildi; ancak en dikkat çekici olanı, kadın yolcuların cinsel organlarında sakladıkları 84 külçe altının, cerrahi müdahale ile çıkarılmasıydı. Her biri 110 gram ağırlığındaki bu külçelerin, yasa dışı olarak ülkeye sokulmaya çalışıldığı belirlendi.Operasyon sonucunda 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve ele geçirilen altınların piyasa değerinin 55 milyon TL olduğu açıklandı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları, bu tür yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.