Aylar süren cezaevi sürecinin ardından özgürlüğüne kavuşan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, dikkat çeken bir dönüş yaptı. Cezaevinden tahliye edildikten sonra kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde bir gece geçiren Polat, sabah saatlerinde eşini ziyarete gitmek üzere yola çıktı. Ancak, Polat’ın bindiği araç ve tercih ettiği mütevazi yaşam tarzı, lüks tutkusuyla tanınan eski imajından oldukça farklı bir profil çizdi.

Lüks Araçlar ve Cezaevinin Ardından Alçakgönüllü Bir Araç

Dilan Polat, kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve hakkında 40 yıl hapis cezası talep edilmişti. Bu süreçte, polis ekipleri çiftin lüks otomobillerine el koymuştu. Araçlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilmiş ve burada sergilenmişti. Cezaevine girmeden önce lüks araçlarıyla tanınan Polat’ın, cezaevinden çıktıktan sonra Silivri'ye gitmek için tercih ettiği mütevazi aracın, eski lüks yaşam tarzıyla uyumsuz olması dikkat çekti.

Boğaz Manzarasında Bir Gün Başladı

Tahliye olduktan sonra boğaz havası almak üzere yola çıkan Dilan Polat, yol boyunca kardeşi ve yakınlarıyla birlikte vakit geçirdi. Eşinin hala tutuklu olduğu bu dönemde, Polat'ın alçakgönüllü tercihi ve yeni yaşam tarzı, medyanın ve kamuoyunun ilgisini çekti.

Dilan Polat’ın cezaevinden çıktığı gün tercih ettiği bu araç, eski yaşamının bir simgesi olmaktan uzak bir görüntü sergileyerek, toplumsal ve medya ilgisini üzerine çekmeyi başardı.