Zamlardan sonra Van'da meyve fidesine ilgi arttı!

Van’da meyve fidesi satışı yapan ve fide çeşitlerini İzmir’den temin eden esnaf ise bu aralar yoğun bir iş sezonu yaşıyor. Uzun geçen kış mevsiminden sonra baharın gelişiyle birlikte satışlarında artış yaşandığını belirten fide satıcısı Mehmet Devir isimli esnaf, vatandaşların yoğun ilgisinden de memnun olduklarını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan satışlarının iftar vaktine kadar sürdüğünü belirten Devir: “Bir haftadır havalar ısınmaya başladı, ekimler de yapılıyor artık. Vatandaşların da ilgisi çok iyi ”dedi.

Fide çeşitlerinin fiyatları hakkında da bilgi veren Devir: “Fiyatlar uygun, bir çok meyve fidesinin fiyatı 25 lira, ceviz ve dut 30 lira, üzüm çeşitleri 15 lira, gül çeşitleri 20 lira, süs çamları 80-100 lira arası değişiyor” diye kaydetti.

“BİR AY KADAR DAHA SÜRER”

Meyve ağacı fide çeşitlerini satan esnaf Mehmet Devir, havaların ısınmasıyla birlikte satışların arttığını belirterek şöyle konuştu: “Fide ve gül çeşitlerinin satışını yapıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Satışlarımız 20 gündür başlamış durumda, bir ay kadar daha sürer. Sezonun ilk başları bu sene biraz karlı geçti, yaklaşık bir haftadır havaların ısınmaya başlamasıyla ekimler de başladı. Fide çeşitlerimizin tümü İzmir Ödemiş’ten geliyor. Fidelerimizin hepsi aşılı fidelerdir.”

“BÜTÜN MEYVE ÇEŞİTLERİ VAR”

Yaklaşık 400 metrekare alanda fide satışı gerçekleştiren esnaf, bulundurdukları çeşitlerin zenginliği nedeniyle de talepte bulunan müşterilerinin eli boş dönmemesini sağlıyor. Satışa sundukları fide çeşitleri hakkında bilgi veren Devir: “ Bütün meyve çeşitleri var. Mesela, kiraz, vişne, ayva, erik, elma, armut, badem, şeftali, kayısı, ceviz, dut, kestane, cennet hurması, üzüm. Çam çeşitlerimiz ve gül çeşitlerimiz de mevcut” dedi.

“BU KIŞ ÇOK KAR YAĞDI”

Yoğun geçen bir kış döneminden sonra havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte işlerinde yoğunluk yaşanmaya başladığını paylaşan fide satıcısı Mehmet Devir: “ Açıkçası sezona karlı bir giriş yaptık. Bilindiği gibi bu sene çok kar yağdı, bu nedenle satışlar biraz düşüktü ilk haftalar itibariyle. Ancak son bir haftadır havalar ısınmaya başladı, bununla birlikte ekimler de yapılıyor. Ekim işi başlayınca vatandaşların fidelere olan ilgisi de arttı, şuan ilgi çok iyi. Fiyatlar da uygun” diye konuştu.

FİDE EKİMİ SONRASI NE YAPILMALI?

Fide dikiminin hassas bir iş olduğunu söyleyen Devir, vatandaşların ektikleri fidelerden verim alabilmesi için yapılması gereken işlemleri de anlattı.

Devir: “ Vatandaşlara bu konuda bilgi veriyoruz. Vatandaş, aldığı fideyi, aşılı yerin yaklaşık 3-4 santim altına kadar toprağa gömmeli. Toprağa ekmeden önce toprağı biraz gevşetmesi ve havalandırması lazım, rahat kök salması için bu işlem şart. Su verme işlemine de dikkat etmek gerekiyor. Fideye ilk can suyu verildikten sonra hergün sulamaya gerek yok, haftada bir sefer sulanması yeterlidir. Bazıları hergün suluyor, hergün sulamak fideye zarar verir, çünkü toprak nemli kalıyor, böyle olunca kök çürüyor, toprağın tam kuruması şart” ifadelerini kullandı.

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