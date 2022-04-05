Zabıta ekipleri acımadı! Van'da semaverler zabıta ekipleri tarafından toplandı

İftar sonrası vatandaşların sevilen lezzeti olan semaver çayının toplanması vatandaşlar tarafından oldukça tepkiyle karşılandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İpekyolu ilçe Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla ana arterlerde özellikle iftar sonrası seyyar satıcılık yapanlara müdahale edildi.

Vatandaşlar ve cadde esnafından gelen şikâyetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere yoğun olan ana arterler ve ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal ederek trafik akışını engelleyen seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı.

Cızbızcı ve semaverciler olarak da tabir edilen seyyar satıcılar, ana arterlerde kaldırım ve yolları işgal ederek, hijyen koşullarından uzak yapılan çay ve gıda ürünlerini satıyor. Halk sağlığını tehdit eden, görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan seyyar satıcılar daha önce uyarılırken, akşam saatlerinde ise uyarıları dikkate almayanlara karşı çalışma yapıldı.

Çalışma ile seyyar satıcılara ait çok sayıda malzemeye el konuldu.

İlçe belediyeleri ile koordinasyon halinde yapılan denetimlerin devam edeceği ve seyyar satıcılara müsaade edilmeyeceği belirtildi.