Yüz binlerce fide toprakla buluşuyor

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın tarıma, çiftçiye ve bireysel sebze yetiştiricilerine yönelik sağladığı destekler sürüyor.

Evlerinin balkonunda, terasında veya bahçesinde ekim yapmak isteyen vatandaşlara toplamda 100 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fideleri evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan V. Aydın, Selimbey Mahallesi’ndeki vatandaşlara fidelerini teslim ederek vatandaşlarla birlikte fideleri toprakla buluşturdu.

“SEBZELERİ YİYEREK DUA EDECEĞİZ”

Vatandaşlar İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın’ın kendi elleriyle mahallelerine fideleri ekmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini bildirdi. “Sebzeleri yiyerek kendisine dua edeceğiz” ifadelerini kullandılar.

Sebze dağıtımı ile ilgili konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadelerindeki gibi ‘Çiftçilerimizden, hemşehrilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz.’ Bu doğrultuda tarıma yönelik çiftçiye yönelik sürdürdüğümüz desteklerimiz tüm hızıyla devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi olarak bu yıl toplam 100 bin adet fideyi ilçe sınırlarımızda ikamet eden hemşehrilerimizin evlerine kadar ulaştırıyoruz. Bugün burada Selimbey Mahallesi’nde hemşehrilerimizle birlikte bu fideleri toprakla buluşturarak can sularını verdik. Dağıtımlarımız cuma gününe kadar devam edecek. İnşallah organik ve sağlıklı sebzelerle bahçelerimiz, sofralarımız bereketlenecek.” diye konuştu.