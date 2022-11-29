Yüksekovalılar il müjdesini dört gözle bekliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçenin il statüsüne alınması için müjdeli haberi dört gözle bekliyor.

ÇEVRE 29.11.2022, 11:44
Yüksekovalılar il müjdesini dört gözle bekliyor

ORC Araştırma’nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. 2017 yılında Hakkari’nin Yüksekova ile Şırnak'ın Cizre ilçesinin il statüsüne alınacağının konuşulmasının ardından Pösteki’nin seçime kadar il olması beklenen ilçeler arasında Yüksekova’yı da göstermesi ilçe halkını heyecanlandırdı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, 12 ilçenin il statüsüne alınacağı haberlerinin çıktığını belirterek, “Yüksekova zaten her gün büyüyen ve gelişen bir yer. Coğrafi konumu itibari ile iki ülkeye açılıyor. Bizim Yüksekova’ya büyük hizmetler geliyor. İnşallah kısa zamanda organize sanayimizi açacağız ve sınır kapımızı daha işlevsel hale getireceğiz. Şimdi Yüksekova’nın önünde hiçbir engel yok, artık tamamen il olmaya müsaittir. Biz de takipçisi olacağız” dedi.

Yüksekova’nın artık il olma haberini dört gözle beklediklerini ifade eden Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise, “Yüksekova, il olmayı zaten hak ediyor. Çünkü potansiyel olarak büyüyen bir yer. Yüksekova 25 ilden daha büyük bir yer diyebiliriz. Çünkü havalimanıyla, gümrüğüyle, turizmiyle her şeyi hakkeden bir yerdir. Eğer burası il olursa en çok rahat nefes alan yer ise Şemdinli ve Derecik ilçeleri olacaktır. Çünkü mesafe olarak yakınız, her ihtiyaçlarını halledebilirler” ifadelerini kullandı.

İş adamı Fahrettin Çağala da, Yüksekova’nın il statüsünü çoktan hak ettiğini belirterek, “Yüksekova önceden zaten il olacaktı, araya çok zaman girerek gündemden düştü. Burası il olursa, işsizlik seviyesi düşer. İnşallah güzel haberler gelecek. Artık il olmayı dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İş adamı Ümit İşözü ise gelişen ve büyüyen bir Yüksekova olduğunu belirterek, “Artık ilçe değil, il olmayı istiyoruz. O haber yakındır, şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Mimar Fırat Yalçın da, Yüksekova’nın il olması konusunda büyük adımlar atıldığını ve atılmaya devam edildiğini belirterek, “Yüksekova her konumda büyüyüp gelişiyor. Bu müjdeli haberi dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.iha

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