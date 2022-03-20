Yüksekova'da kamyonet, çığ altında kaldı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin üzerine çığ düştü. Sürücü dahil 2 kişi, kar kümesi altında kalan araçtan yara almadan kendileri çıktı.
Yüksekova'da yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Cevizli köyünden Yeşiltaş köyüne giden kamyonetin üzerine, öğle saatlerinde çığ düştü. Araç, kar kümesi altında kaldı. Sürücü ve yanındaki kişi, araçtan kendileri çıkarak kurtuldu. Yol çalışması için bölgede bulunan, Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, aracı karlar altından halatla çekti. Kapanan köy yolu da ulaşıma açıldı. (DHA)
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