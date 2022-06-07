Yüksekova'da imece usulü koyun kırkma mesaisi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, Cilo Dağı eteklerinde koyunların yünlerini kırkıp yazlık bakımlarını yapmaya başladı. İmece usulü yardımlaşan besiciler, yünü satıp, gelir elde ediyor.
Yüksekova ilçesinde kışın ağıllarda beslenen hayvan sürüleri, karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya başladı. Uzun geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yemden tasarruf eden besiciler, şimdi de koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yünlerini kırkıyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Cilo Dağı eteklerindeki Zeynep Yaylası'na çıkan besiciler, kırktıkları koyun yünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Besici Mustafa Toktamış, imece usulü yapılan koyun kırkma şenliğinin güzel geçtiğini söyleyerek, "Yayladaki 600 küçükbaş hayvanın kırkma şenliği renkli geçti. Her yıl haziran ayında köylüler olarak bir araya geliyoruz ve koyunlarımızı şenlik havasında kırkıyoruz. İmece usulü ile Zeynep yaylasında toplanıyoruz. Bir şenlik havasında koyun kırkma mesaimiz başlıyor. Koyunlarını yününü ise hem satıyoruz hem de ihtiyacı olan aileler kendileri için yorgan yastık döşek yapıyor" dedi. (DHA)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22