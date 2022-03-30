Yılın en güzel Van kedisi ‘Mia’ ilgi odağı

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin tanıtım çalışmaları sürüyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri bu kez güzellikte yarıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Shopping Fest (Alışveriş Günleri) etkinlikleri çerçevesinde 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. 32 Van kedisinin hünerlerini sergilediği yarışmaya Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi de 2 kediyle katılım sağladı. Merkezin başvurduğu iki kediden ‘Mia’ isimli kedi birinci seçilerek atın madalya kazandı. Güzellik yarışmasında birinci seçilen ‘Mia’, son zamanlarda oldukça ilgi görüyor.

“Yarışmaya katılan kedilerimiz birinci ve ikinci oldu”

Konuya ilişkin konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, orijinal Van kedilerinin çoğaltılması ve kediler üzerinden araştırmalar yapan bir merkez olduklarını belirtti.

Van kedisinin neslinin korunmasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Van kedisini tanıtmak amacıyla düzenlenen tüm faaliyetler bizler için çok değerlidir. Bu açıdan kedi güzellik yarışmaları da bizler için önemlidir. Dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen kedi güzellik yarışmasına merkez olarak iki kediyle katıldık. Daha önce uluslararası kedi güzellik yarışmasında birinci olan kedimiz ile yarışmaya katılmadık. Bunu da yarışmanın sonucunu etkilememek adına yaptık. Ancak yine yarışmaya katılan kedilerimiz birinci ve ikinci oldu” dedi.

“Mia isimli kedi anne adayı”

Van kedisinin gündeme gelmesi ve özelliklerinin bilinmesi açısında çok değerli yarışmalar olduğunu dile getiren Kaya, yarışmalar sayesinde Van kedisine olan ilginin arttığını söyledi. Kaya, yarışmada birinci olan kedinin hamile olduğunu kaydetti.