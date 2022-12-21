"Yeşil Van Sıfır Atık" projesi başlatıldı

Van'da atıkların azaltılması, kaynağından ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerini kapsayan "Yeşil Van Sıfır Atık" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

ÇEVRE 21.12.2022, 16:25 21.12.2022, 16:28
"Yeşil Van Sıfır Atık" projesi başlatıldı

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, vatanı ve milleti sevmenin çevreye duyarlı olmayı gerektirdiğini söyledi.

Van'ı sıfır atık konusunda en iyi il haline getirmek istediklerini belirten Balcı, "Bu işi çok önemsiyorum. Bu iş, memleketi ve milleti sevmeyle ilgili. Çevreyi kirletmememiz lazım. Börtü, böceğe zarar vermememiz gerekiyor. Bunu yaşam prensibi haline getirmeliyiz. Başka türlü de Van Gölü'nü, teneffüs ettiğimiz havayı, meralarımızı, ırmaklarımızı koruyamayız." dedi.

Van Gölü'nde sürdürülen dip çamur temizliğine de değinen Balcı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 100 kamyon ve 20 büyük araçla gölü temizliyoruz. Erciş tarafından da çalışmayı başlattık. İlçelerde 6 katı atık toplama tesisi yapıyoruz. Oralarda ırmaklar, nehirler kirlenmeyecek. 3 taşkın koruma projesini hayata geçireceğiz. Daha çok çalışmamız lazım. Memleketi, milleti sevme adına Türkiye'ye örnek olmamız lazım. Okullar da dahil tüm kurumlarla el ele vererek bu işi yapacağız. Van Gölü'nü ve çevresini koruyacağız. Bu işi bugün başlatıyoruz. Devletimizin olanaklarını bu konuda kullanmaktan büyük bir mutluluk duyarım. Çocuklara, kadınlara, gençlere çok güveniyorum."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Özgüven de "Nüfus artışıyla toplumların sosyoekonomik yapısı ve yaşam standartları, tüketim alışkanlıkları, oluşan atık miktarı değişiyor. Eğer sıfır atığı gerçekten uygulayabilirsek doğal kaynaklarımızın korunmasını, israfı önleyerek maliyetin azaltılmasını, çevreye daha duyarlı bir bilincin oluşturulmasını, ekonomik kazanç sağlanmasını ve özellikle çevresel risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamış olacağız." diye konuştu.

Katılımcılara fidanların dağıtıldığı programa, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.AA

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