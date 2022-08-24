Yere atılan makbuzlar kirliliğe neden oluyor

Kent genelinde duyarsız vatandaşların banka ATM'lerinde yaptıkları işlemlerin ardından aldıkları bilgilendirme fişlerini çöp kovaları yerine gelişi güzel yerlere atması, çirkin görüntülere neden olmaya devam ediyor. Van'da hemen hemen her noktada aynı görüntülerle karşılaşılırken, duruma tepki gösteren duyarlı vatandaşlar, bilgilendirme fişlerinin çöp kutularına atılması gerektiğini ifade ettiler. Her gün temizlenen ATM önleri, bir sonraki eski haline çevriliyor.

"BU GÖRÜNTÜLER VAN'A YAKIŞMIYOR"

Duruma tepki gösteren Vanlılar, "Kent genelinde ATM önlerinde işlem sonrası verilen dekontlar gelişi güzel şekilde yerlere atılmaya devam ediyor. Van'daki tüm ATM'lerin önü, dekontlardan geçilmiyor. Yerlere atılan dekontlar, rüzgârın etkisi ile sağa-sola savruluyor. Gerçekten bu görüntüler ilimize yakışmıyor. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor.

ATM'lerde işlem yapan vatandaşlar dekontları çöp kutuları yerine çevreye atıp gidiyorlar. Vatandaşlarımızdan biraz duyarlı davranmalarını istiyoruz. Sonuçta, her gün burada binlerce insan işlem yapıyor. Yerlerde uçuşan kağıt parçaları çevreyi kirletiyor. Çevreye karşı biraz daha duyarlı olalım. Bu manzaralar kentimize yakışmıyor" ifadelerine yer verdiler.

Bölgegazetesi