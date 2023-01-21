Yeni konut projesi ile ilgili detaylar belli oldu! Bakan Kurum paylaştı! İşte örnek evler…

Hükümet artan konut fiyatları ve yaklaşan 2023 seçimleri öncesi projelerine hız verdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal konut projesinin hayata geçirileceğini duyurmuştu. Yeni konut projesi ile ilgili detayları ise Murat Kurum açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Roman vatandaşlara yönelik özel sosyal konut projesi için çalıştıklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından Roman vatandaşların yaşadığı bölgelere yönelik TOKİ eliyle yapılan konut uygulamalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Roman vatandaşlarımıza yönelik özel sosyal konut projemiz için hızla çalışıyoruz. 'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız. Modern, ferah, güvenli evler." ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR TOPLAM 5 BİN 133 KONUT TESLİM EDİLDİ

Projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, bugüne kadar "Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği" kapsamında yapılan gecekondu dönüşüm (kentsel yenileme) programı dahilinde 5 bin 133 konutun Roman vatandaşlara teslim edildiği ve konut uygulamalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TOKİ'nin sürdürdüğü kentsel dönüşüm projeleri ile İstanbul Fatih'te, Yalova Bağlarbaşı'nda, Edirne Menzilahir'de, İstanbul Çatalca'da, Bursa Mustafakemalpaşa Yenidere'de, İstanbul Sarıgöl'de kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri geliştirildiği, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Roman vatandaşlar için konutlar üretildiği anımsatıldı.

Ayrıca İzmir'in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi'nde 98 konutun yapımına ilişkin projelerin bitirilerek ihale sürecine başlandığı, Kocaeli'de yapılması düşünülen 300 konutun proje tasarımlarının tamamlandığı da aktarıldı.

Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da İzmir Konak İkiçeşmelik mevkisindeki iki sokakta toplam 36 konutta cephe iyileştirme yapım sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, proje kapsamında mahallenin yaşayan dokusunun estetik, canlı ve konforlu hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Çanakkale Arslanca'da 60 konutun proje sürecinin tamamlandığı ve yapım ihalesinin gerçekleştirildiği, Edirne Keşan'da ise 120 adet konut ve 11 ticari birimin proje çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

12 İLİ KAPSAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinin ise 12 ili kapsayacağı kaydedilen açıklamada, "Her Roman'a bir yuva" anlayışıyla yola çıkılan projede başta İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın gibi Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi olabilmelerinin önünün açılacağı vurgulandı.

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