Yavru köpekler ölüme terkedildi
Bitlis'te 7 yavru köpek ve anneleri soğuk havalara rağmen sokağa atıldı.
Ahlat-Malazgirt karayolu güzergahında akşam saatlerinde plakası belirlenemeyen bir aracın yol kenarında durarak köpekleri bıraktığı iddia edildi. Ahlat’tan Malazgirt istikametine ilerleyen vatandaşlar, dondurucu soğuklarda ölüme terk edilmiş 7 yavru köpek ve annesi için araçlarında inerek yardıma koştu.
Anne köpek ve yavrularına kardan sığınma alanı yapan vatandaşlar, anne köpeğin saatlerce yavrularının başından ayrılmadığını söyledi.
Tipinin de hakim olduğu yol kenarına bırakılan köpeklere yanlarında bulunan yiyecekleri vererek hayatta kalmalarına yardımcı olan vatandaşlar, anne köpeğin yeni doğum yaptığını ve vücudunda da darp izlerinin bulunduğunu belirttiler.
Duyarlı vatandaşlar, gerekli yerlere ihbarda bulunarak köpeklerin hayatta kalmalarını sağladı.
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