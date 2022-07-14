Yarın belirli güzergahlarda ulaşım ücretsiz olacak
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin yapılacağı Beşyol Meydanı’na ücretsiz ulaşım sağlanacağı bildirildi.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine vatandaşın rahat ulaşabilmesi için 18.00 ila 00.30 saatleri arasında ücretsiz ring seferi düzenleneceği belirtildi.
Yapılan açıklamada:
“Yeni TOKİ, Eski TOKİ, Kiracılar TOKİ, Edremit çarşı, Kalecik TOKİ, YYÜ, Bostaniçi TOKİ, Kevenli TOKİ, Memur-Sen TOKİ, Van Kale Yolu, Hacıbekir Mahallesi ve Sıhke TOKİ olarak belirlenen 12 noktadan vatandaşlar alana ulaştırılacak. Ücretsiz düzenlenecek olan otobüs seferleri yeterli yolcu kapasitesine ulaşınca hareket edecek. Etkinliklerin sona erdiğinde aynı güzergâhtan dönüş seferleri yine ücretsiz düzenlenecek” denildi.iha
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