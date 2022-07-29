Yarım kalan yıkım sıkıntı yaratıyor

Van'da 2011 yılında yaşanan depremlerin ardından, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları belli aralıklarla sürerken, bazı yıkı çalışmalarının ise yarıda bırakılması tepkilere neden oldu. Şehir merkezinde 'inşaatçılar çarşısı' diye tabir edilen bölgede yer alan ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Belediye İş Merkezi'nin yıkım çalışmaları aylardır tamamlanamadı. Yıllardır atıl bir şekilde bulunan, görüntü kirliliği ve yıkım tehlikesi bulunan binanın yıkım çalışmalarının yarım kalmasına bir anlam veremeyen vatandaşlar, bu görüntünün Van'a yakışmadığını dile getirdi.

"BİR KENT BU KADAR İHMAL EDİLMEMİŞTİ"

Söz konusu güzergahın gerek yerli ve gerekse yabancı turistlerin sıklıkla kullandığı yol üzerinde bulunmasının ayrı bir problem olduğunu dile getiren vatandaşlar, bir kentin bu kadar vurdumduymaz olduğunu görmenin kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşlar, "Aylardır bu görüntüyle her gün karşılaşıyoruz. Yarım bırakılan yıkım, hem esnafı etkiliyor, hem de güzergahı kullanın vatandaşları olumsuz etkiliyor. Çift şeritli bir yolun bir şeridi tamamen kullanılamaz halde. Burada ki esnafta mağdur edilmiş durumda. Niçin yıkımı yarım kaldı ona da bir anlam veremedik" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

BİR TEPKİ DE BAŞKAN IRAK'TAN

Her kesimden tepkilere yol açan ve yarım bırakılan binanın yıkımıyla alakalı olarak verdiği bir röportajında tepkisini dile getiren Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası eski başkanı ve VOTAŞ'ın kurucuları arasında yer alan Vanlı İşadamı Feridun Irak ise, yarım bırakılan yıkım çalışmasının biran önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

"BU ENKAZ BİRAN ÖNCE KALDIRILMALI"

Yarım kalan çalışmaların kentin estetiğine büyük zarar verdiğini ve söz konusu bu kötü enkazın biran önce kaldırılması gerektiğini belirten Başkan Irak, "Belediyeye ait 2 bina biri VASKİ'ye ait bir diğeri de çarşı merkezinde bulunan Belediyeye ait iş merkezi. 2011 de meydana gelen 7.2'lik depremde ağır hasar aldılar. Son yıllarda yıkım kararı alınarak, çalışmalar başladı.

VASKİ'ye ait olan bina yıkıldı tamamen ama diğer binanın yıkımı başlatıldı, yarıya kadar yıkıldıktan sonra böylece durduruldu. Buradan da anlaşıldığı gibi bir sorun yaşanıyor ancak bu sorun ne boyutta ki şehrin merkezi yerinde böyle kötü bir görüntü devam edip gidiyor. Bu durumu anlayabilmek mümkün değil, bir belediyeye bu durumu yakıştırmak mümkün değil, kendi binanız yıllardır kentin en işlek noktasında yıkılmayı bekliyordu, yıkmadınız, şimdi yıkmaya başladınız ama yarıya geldikten sonra 3 ay önce başlattığınız yıkım çalışmasını, yarıda bıraktınız. Yolun bir şeridi kapanmış, kötü bir görüntü orta yerde öylece duruyor ve sorunu da çözemiyorsunuz. Bu kente yakışmayan bir görüntü, bir an önce kaldırılması gerekiyor" dedi.

VAN'DA VURDUMDUYMAZ BİR ANLAYIŞ VAR

Kentle ilgisi sorunları sürekli sosyal medya hesapları üzerinden de gündeme taşıdığını ifade eden Irak, "Ben günün büyük bir bölümünü halkın arasında geçiriyorum, sokaklarda, caddelerde gözlemlerde bulunuyorum. bu saydıklarım Van'a yakışmayan görüntüler. Van'la ilgili sorunları sosyal medya hesabımdan paylaştığım zaman bunu yetkililerin gördüğünü de biliyorum. Maalesef Van'da vurdumduymaz bir anlayış var, halkının sesine kulak vermeyen bir yönetim anlayışı var, engelli bireylere bile saygı duymayan bir yönetim anlayışı var, bu durum almış başını gidiyor" diye konuştu.

Bölgegazetesi