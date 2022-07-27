YAKA Marketlerden sahilde temizlik kampanyası...

Van Gölü'nde yaşanan kirliliğe dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için Sahilde temizlik etkinliği düzenlendi. Yaka Marketler Zinciri Yönetimi ve Personeli Vangölü sahilinde çöp toplayarak Vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Vangölü gün geçtikçe kirlenmeye ve kirletilmeye devam ediyor. Vangölü’nün kirletilmemesi için duyarlılık oluşturmak adına çöp toplama etkinliği düzenleyen Yaka Marketler Zinciri Yöneticileri ve Personeli

‘’VANGÖLÜ KİRLENMESİN, MAVİ KALSIN’’

pankartı açarak tüm herkesi duyarlı olmaya davet etti. Etkinlik ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yaka Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Karaman, ‘’ Bu etkinliğimizin amacı duyarlılık oluşturup Gölümüzün kirlenmemesini engellemektir.

Gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız yegâne miras olan Vangölü’nün gün geçtikçe daha çok kirletilmesi bizleri derinden üzmektedir. Özellikle yaz aylarında halkımızın yoğun olarak geldiği sahillerdeki durum içler acısı. Bizler kendi ellerimiz ile ne yazık ki çevremizi kirletmeye, doğayı yok etmeye devam ediyoruz. Bizler de Vangölü sahilinde çöp toplama etkinliği düzenleyerek, duyarlılık oluşturmak istedik’’ dedi.