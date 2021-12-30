Yaban Hayvanlarına Destek
Van'da olumsuz hava koşulları sebebiyle yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanları için belli yerlere yem bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devan ediyor.
Ekipler, daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara, aç kalan yaban hayvanları için yem, bayat ekmek ve pazar artığı bırakıldı. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere, yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek.İHA
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