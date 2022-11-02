VEDAŞ’tan Bahçesaray’a 5 milyon TL’lik yatırım

2022 yılı yatırım projelerini hayata geçirmeye başlayan VEDAŞ, Van’ın Bahçesaray ilçesinde gerçekleştirdiği yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla ilçenin enerji altyapısını daha da güçlendirdi. Kış mevsiminde çığ ve aşırı kar yağışı nedeniyle yolların zaman zaman ulaşama kapandığı Bahçesaray ilçesinde enerji arzında aksama yaşanmaması için projeler üreten VEDAŞ Van İl Müdürlüğü, ilçeye yaklaşık 5 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.

Yatırım projelerini kış başlamadan birer birer bitirdiklerini söyleyen VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy; “2022 yılı için planladığımız yatırımlarımızı devreye almaya başladık. Devam eden yatırımlarımızı da kış mevsimi başlamadan hemen önce bitirme aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bahçesaray ilçemizde yaptığımız yatırımlarımız çerçevesinde dağlık alanlardan ağaç direklerle geçen hatlarımızı yol güzergahına aldık ve bu hatlarımızı beton direklerle güçlendirdik.

110 adet beton direk kullandığımız bu yeni hattımızla birlikte kışın çetin geçtiği Bahçesaray ilçemizdeki şebekemizi güçlendirmiş olduk. Yine bu tesisimizde yol aydınlatması için 110 adet aydınlatma armatürünün montajını gerçekleştirdik. SCADA sistemimize uyumlu, uzaktan kontrol edilebilir yeni dağıtım merkezlerini de yatırım projemiz çerçevesinde ilçemize kazandırdık. Bu dağıtım merkezlerimiz alternatif enerjilendirme kabiliyetine sahip olduğu için muhtemel bir arıza durumunda dahi ilçenin enerji sürekliliği sağlanabilecektir” dedi.iha