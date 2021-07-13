VEDAŞ’ın sanayi sitesindeki çalışmaları sürüyor

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Van İl Müdürü İsmail Özdemir, heyeti ile birlikte Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge’yi makamında ziyaret etti.

ÇEVRE 13.07.2021, 17:39
VEDAŞ’ın sanayi sitesindeki çalışmaları sürüyor

VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir, beraberinde VEDAŞ Van Sistem İşletme Müdürü Yıldıray Çevirel ile birlikte VANESOB Başkanı İsa Berge’yi makamında ziyaret etti. Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ve Van Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muhittin Yıldızbaş da hazır bulunduğu ziyarette konuşan VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir, “Göreve geldiğimiz günden Van’ın, hizmet verdiğimiz çevre illerin enerji altyapısını güçlendirmek ve kesintisiz enerji için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bu kapsamda ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile irtibat halindeyiz. Oda başkanlarımızın talebi üzerine sanayi sitesinde gerekli incelemelerde bulunduk ve yapılabilecek projeler ile çalışmalarımızı yaptık. Başkanlarımız aracılığıyla bizlere iletilen üretim ve imalat sektöründe hizmet veren esnaf ve sanatkarların taleplerini dikkate alıyoruz” dedi.


İlk etapta eski sanayi sitesindeki havai hatların tamamının yeraltına alınacağını belirten Özdemir, “Sanayi sitesinde bulunan 4 kabin yıkılacak ve modüler hücreli yeni kabinler yapılacak. Böylece kabinlerimiz teknolojiyle uyumlu hale getirilecek. Bu dijital çalışma, arıza oluşumunu minimize edeceği gibi, arızaya müdahale süresini de kısaltacak. Ayrıca çatıların üzerinde geçen iletkenlerin hepsi iptal edilecek. Kurulacak olan 260 adet yeni aydınlatma direği ile sanayi sitesi aydınlatılacak. Bu projelerimizin tahmini bütçesi 6,5 milyon TL’yi bulacak” şeklinde konuştu.

“Güçlü altyapı ve kesintisiz enerji çok önemlidir”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren VANESOB Başkanı İsa Berge, “Esnaf ve sanatkarlarımız, Van’ımızın ekonomik can damarı konumundadırlar. Üretim ve imalat ile istihdama katkı sunan esnafımızın enerji ihtiyacı son derece önemlidir. Elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve kesintisiz enerji için önemli çalışmalara imza atan VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir şahsında tüm personeli kutluyoruz. Gösterdikleri özveri takdire şayandır. Bizler VANESOB, odalarımız ve tüm başkanlarımız ile birlikte VEDAŞ’ın projelerine destek vereceğiz. VEDAŞ müdürümüz Özdemir, bizlere gösterdiği ilgi memnuniyet vericidir. Samimi çalışmalarıyla sorunlarımızı çözmek isteyen Sayın Özdemir’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Başkan Berge, Özdemir’e, esnaf ve sanatkarlara gösterdiği ilgi nedeniyle plaket takdim etti.

Kaynak: İHA

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