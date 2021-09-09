VEDAŞ elektrik şebekelerini yeniliyor

VEDAŞ ekipleri merkez, ilçe ve kırsal bölgelerde yaptığı çalışmalarla, havai hatları yeraltına alıyor. Yatırım projeleriyle şebekeyi modernize ediyor. Kırsal bölgelerden geçen ağaç direkli hatları yol güzergâhına taşıyarak beton direklerle güçlendiriyor ve önleyici bakım çalışmalarıyla da elektrik şebekesini kışa hazır hale getiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Suat Coşar; “Tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırım, bakım ve onarım çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Özellikle yatırım çalışmalarımızla şebekemizi teknolojiyle uyumlu hale getiriyor. Eski şebeke unsurlarını yenileriyle değiştirerek şebekemizi modernize ediyoruz. Ayrıca kış öncesi yaptığımız kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarımızla şebekemizi kışın zor şartlarına hazır hale getiriyoruz. Sokak ve caddelerimizi ışıl ışıl hale getirmek için gerçekleştirdiğimiz aydınlatma çalışmalarımızı merkez, ilçe ve kırsal bölgelerde sürdürüyoruz” ifadelerinde bulundu.