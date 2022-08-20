VEDAŞ duyurdu: Van'da 2 gün elektrik yok!
VEDAŞ Van İpekyolu ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu. İşte kesintinin yaşanacağı mahalle ve sokaklar
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) 21-22 Ağustos Pazar - Pazartesi günleri İpekyolu ilçesinde yapılacak olan planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu.
İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı mahalleler ve sokaklar:
Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Seyit Fehim Arvası Yeni Mahalle Esenler Karşıyaka Serhat Mahallelerinde 21 Ağustos 2022 tarihinde 00:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak olan planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu.
2. GÜNDE KESİNTİ YAŞANACAK
VEDAŞ ayrıca Akkcpru ve Serefiye Mahalleleri, Defterdarlik Caddesi, Dere Sokaklar, Cavusbasi Sokaklar ve civar sokaklarda 22.08.2022 09:00-18:00 saatleri arasında planlı bakim onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacaktır’ denildi.
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