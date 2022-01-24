VASKİ’den zorunlu su kesintisi uyarısı
VASKİ, Edremit ilçesinde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Kiracılar TOKİ, Ayazpınar ve Doğanlar Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Edremit Kiracılar TOKİ’yi besleyen 500’lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; 24 Ocak 2022 (Pazartesi) günü saat 19:30 ile 25 Ocak 2022 (Salı) günü saat 21:00 saatleri arasında Kiracılar TOKİ, Ayazpınar ve Doğanlar Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir.
Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve çalışmanın tamamlanmasıyla sular tekrardan verilecektir” denildi.
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