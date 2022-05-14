VASKİ’den zorunlu su kesintisi uyarısı

VASKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Edremit Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ hattı deplase çalışması nedeniyle, Memur-Sen TOKİ ve Kavurma mahallesinin bir kısmında 14 Mayıs 2022 Cumartesi (Bugün) 8:30 ile 17:30 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Deplase çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Denildi.