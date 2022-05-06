VASKİ’den zorunlu su kesintisi uyarısı
VASKİ'den yapılan açıklamada Edremit Esentepe mahallesi kiracılar TOKİ konutlarını besleyen 500'lük içme suyu şebeke hattı da oluşan arıza nedeniyle Edremit kiracılar TOKİ'de zorunlu olarak su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
VASKİ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Edremit Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarını besleyen 500’lük içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle;
Edremit Kiracılar TOKİ konutlarında 6 Mayıs 2022 Cuma günü gece yarısı saat 00:00'dan başlayarak akşam saat 17:00'a kadar zorunlu su kesintisine gidilecektir.
Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Arızanın giderilmesiyle birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir." Denildi.
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