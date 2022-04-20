VASKİ’den zorunlu su kesintisi uyarısı

VASKİ, yaptığı açıklamada; "Edremit eski Cami mahallesinde oluşan arıza nedeniyle; 20 Nisan Çarşamba saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Eski Cami mahallesi ve Yeni Cami malllesinin bir kısmında zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir." Denildi.