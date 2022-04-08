VASKİ’den zorunlu su kesintisi uyarısı
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Edremit Kiracılar TOKİ konutlarında zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Edremit Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarını besleyen 500’lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle;
Edremit Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarında 8 Nisan 2022 Cuma günü (bugün) sabah saat 09:15 ile gece saat 00:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı hat bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
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