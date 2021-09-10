VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu!
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve bakım-onarım çalışmaların tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
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