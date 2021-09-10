VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu!

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Şerefiye Mahallesi; Kültür Sokak, Vali Sokak, Hacı Osman Sokak ve ona bağlı olan sokaklarda yeni çekilen hatlar ve ana şebeke bağlantıları nedeniyle; Şerefiye Mahallesi ve Serhat Mahallesinin bir kısmında 11 Eylül 2021 Cumartesi günü sabah saat 08:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve bakım-onarım çalışmaların tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.