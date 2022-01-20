VASKİ’den su kesintisi açıklaması: Herhangi bir kesinti yok
VASKİ, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Tuşba, Edremit ve İpekyolu’nda herhangi bir su kesintisinin olmadığını duyurdu.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 3 ilçede herhangi bir su kesintisinin olmadığını, abonelerin suyu açık bırakması nedeniyle ara ara su kesintisinin yaşandığını belirtti. Açıklamada, “Merkez 3 ilçemizi kapsayan (Tuşba, Edremit, İpekyolu) herhangi bir çalışmadan dolayı kesintimiz yoktur. Özellikle ilimizde etkili olan soğuk hava etkisiyle birlikte sayaç ve tesisatlarda don olayına karşın bir kısım abonelerin suyu açık bırakması nedeniyle aşırı su tüketimine neden olunmaktadır. Bu sebeple şebeke hatlarında basınç düşüşleri yaşanmakta ve ara ara su kesintilerine neden olmaktadır” denildi.
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