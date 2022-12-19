Vaski personel alımı kura çekimi canlı izle
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Personel Anonim Şirketimiz bünyesinde (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere 112 mevsimlik genel beden işçisi ile 40 mevsimlik silahlı özel güvenlik personel alımına ilişkin kura çekimi noter huzurunda gerçekleşiyor. VASKİ mevsimlik işçi kura çekimi canlı yayın izlemek için tıkla
ÇEVRE 19.12.2022, 10:33 19.12.2022, 10:37
Namaz Vakti 19 Aralık 2022
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|17
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|18
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|20
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|16
|18
|15. Tuzlaspor
|17
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|P
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|14
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|14
|32
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|30
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|15
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|14
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|16. West Ham United
|15
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|17. Everton
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|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
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|10