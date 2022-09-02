Vaski duyurdu: Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak!

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; Şemsibey ve Kalecik mahallelerini besleyen su deposunda Demontaj parçasının ani arzası nedeniyle 1 Eylül 2022 Perşembe günü akşam saat 21:00 ile2 Eylül 2022 Cuma günü gece saat 02:00 saaatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.

Şehrivan